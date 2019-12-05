В Перми арестован стрелок, от рук которого пострадал водитель росгвардейского автомобиля

Орджоникидзевский райсуд Перми избрал меру пресечения стрелку, устроившему пальбу по прохожим, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщало ранее Накануне.RU, утром 4 декабря в ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире в Орджоникидзевском районе города, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого – женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы.

Он арестован на два месяца.