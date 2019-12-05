Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созывают новый майдан 8 декабря

Украинские партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали всех украинцев выходить днем 8 декабря на массовую протестную акцию в центр Киева. Она будет приурочена к "нормандской встрече" в Париже с участием президента страны Владимира Зеленского, на которой будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе. Соответствующее обращение подписали лидеры партий Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко, обнародовал его в Facebook депутат Рады Андрей Парубий.

По его словам, люди должны напомнить Зеленскому о "красных линиях", которые никто не имеет права переходить.

Напомним, на днях эти партии выдвинули Зеленскому ряд требований, в том числе не идти ни на какой компромисс по Донбассу, по внешнеполитическому курсу Украины, по ее государственному устройству и др.

Одним из организаторов майдана будет "Движение сопротивления капитуляции", которое протестовало против разведения войск в Донбассе. Оно объявило, что будет обустраивать капитальный палаточный городок под офисом президента и даже придумало для очередного майдана название - "Стража на Банковой". Организаторы призывают приносить в палаточный городок металлические бочки, дрова, стулья, пледы, котлы для приготовления пищи, обогреватели, буржуйки, а также чай, кофе, бутерброды и другую еду.

Если результаты встречи в Париже организаторов не устроят, они обещают долгосрочную акцию протеста.

Премьер РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил, что на Зеленского пытаются накинуть удавку.

Украинский политолог Виталий Портников отмечает, что у Зеленского "очень плохой выбор - между капитуляцией и войной" (капитуляцией он называет урегулирование конфликта).

"И это при том, что большая часть его соотечественников не хочет ни капитуляции, ни войны, а хочет мира - но так, чтобы не было стыдно. Проще говоря, хочет чуда", - написал Портников.

Политолог Алексей Якубин считает, что Зеленскому нечего бояться, но нужно быть последовательным, решительным и проявить политическую волю.

Напомним, больше всего украинцам не хватает мира в стране. Этот запрос намного превышает все остальные. Прекращения войны от Зеленского ждут 74% граждан. Также большинство жителей Украины поддерживают разведение войск в Донбассе и прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.