Шумков поручил полиции и депутатам разработать законопроект, запрещающий никотиносодержащие конфеты и снюсы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил полиции региона вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в Зауралье сосательных и жевательных смесей, в составе которых присутствует никотин - так называемых снюсов.

Шумков отметил, что необходимо также проверить торговые точки.

В России в последнее время установилась настоящая мода среди детей и подростков на сосательный табак снюс - она пропагандируется в основном через интернет. Существует и другая угроза для молодежи - никотинсодержащие конфеты. Они похожи на снюсы, но без использования табака.

"Мне на прямую линию поступили обращения граждан, в которых говорится о наркокурьерах, которые оставляют надписи на стенах зданий, заборах, тем самым популяризируют распространение опасных веществ. Это недопустимо - они занимаются незаконной деятельностью, которая влечет за собой очень тяжелые последствия, как для людей, так и для общества. Эта деятельность должна жестко пресекаться. Необходимо оперативно реагировать на подобные факты. Государство не может быть терпимо к таким явлениям. Речь идет о наших детях. Оставаться равнодушными нельзя", - отметил губернатор.

Все эти снюсы не просто приобщают к курению, но и формируют зависимость. Содержание никотина в данных веществах намного превосходит обычные сигареты. Между тем они продаются в торговых сетях и пока не попадают под действие законов.

Шумков также потребовал усилить работу всех профильных ведомств по профилактике наркомании в школах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах.