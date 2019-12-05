В поселке под Сургутом под завалами сгоревшего жилого дома нашли тело третьего погибшего

В поселке-спутнике Сургута Дорожный под завалами сгоревшего дома нашли тело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном доме №4 поселка-спутника Сургута Дорожный поступило спасателям в 9.45 25 ноября. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание полностью уничтожено. Власти переселили в новые квартиры 16 из 22 семей.

Изначально было известно о двух погибших, однако сегодня под завалами нашли еще одно тело. Личность жертвы установлена. Процессуальная проверка продолжается. Причину пожара удастся выяснить в рамках специальной экспертизы.