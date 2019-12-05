21 Сентября 2020
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автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

Теоретическую часть экзамена на автомобильные права дополнят новыми задачами

ГИБДД продолжают озвучивать планы по реформированию системы аттестации при получении автомобильных прав.

Ранее госавтоинспекция сообщила, что с 1 октября 2020 года из экзамена уберут такой элемент как "площадка" (он же "автодром"). Показывать навыки владения маневрированием курсанты будут в городе.

А теперь выяснилось, что в ГИБДД хотят расширить и теоретическую  часть экзамена. Увеличится количество задач, касающихся безопасности движения.

"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", - цитирует ТАСС замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

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Теоретическую часть экзамена на автомобильные права дополнят новыми задачами

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Теги: автомобильные права, экзамен, теоретическая часть, гибдд



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Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2019 15:58 Мск ГИБДД планирует отказаться от системы штрафных баллов на экзамене на права

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