Теоретическую часть экзамена на автомобильные права дополнят новыми задачами

ГИБДД продолжают озвучивать планы по реформированию системы аттестации при получении автомобильных прав.

Ранее госавтоинспекция сообщила, что с 1 октября 2020 года из экзамена уберут такой элемент как "площадка" (он же "автодром"). Показывать навыки владения маневрированием курсанты будут в городе.

А теперь выяснилось, что в ГИБДД хотят расширить и теоретическую часть экзамена. Увеличится количество задач, касающихся безопасности движения.

"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", - цитирует ТАСС замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.