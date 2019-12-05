В Челябинске мужчина угрожал взорвать банк после отказа в кредите

В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону, инцидент произошел днем 4 декабря в отделении банка по улице Кирова.

"На входе в отделение росгвардейцы обнаружили мужчину, угрожавшего посетителям и персоналу банка. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. При виде стражей правопорядка гражданин прекратил противоправные действия, назвав свои данные. Им оказался ранее судимый 43-летний житель с. Замериново Челябинской области", - говорится в сообщении.

Причину своего поведения южноуралец объяснил тем, что ему отказали в выдаче кредита. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.