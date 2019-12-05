21 Сентября 2020
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Экономика В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

Депутат Госдумы предложил продавать "Суперджеты" в luxury-комплектации российским олигархам-патриотам

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике и информационным технологиям Антон Горелкин, кажется, нашел главную проблему "неуспеха" "Суперджета" на мировом рынке. И предложил в будущем ошибки избегать.
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В своем telegram-канале "Душитель интернета" Горелкин пишет: "Российский Суперджет создавался целенаправленно как конкурент канадскому Bombardier и бразильскому Embraer на региональных рынках. Но массово, как мы видим, он не зашел. По целому ряду причин. А может быть изначально нужно было ориентироваться не на массовый сегмент, а на luxury? Тогда патриотично настроенные сограждане могли бы приобретать хорошо отделанные Суперджеты. Наш авиапром бы богател и не надрывался бы в попытках выпустить больше запчастей и двигателей, чем он может. И весь мир бы видел, что успешные люди летают на российских самолетах, а не на канадских или бразильских. Думаю, при выводе следующего российского самолета на международный рынок, это надо учесть".

Тут стоит отметить, что "Суперджет" в качестве "ведомственного" (или "чиновничьего" самолета не захотели видеть даже в Министерстве здравоохранения. Широко обсуждалась история с письмом главы Минздрава Вероники Скворцовой, в котором та обосновывает преимущества французского бизнес-джета перед SSJ-100 и просит закупить для нужд ФМБА иностранный борт.

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Депутат Госдумы предложил продавать "Суперджеты" в luxury-комплектации российским олигархам-патриотам

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Теги: антон горелкин, суперджет, ssj-100, бизнес-джет, мс-21



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Ранее 17.12.2019 09:51 Мск СМИ: ГСС не сможет выполнить план по продажам "Суперджетов" в 2019 году

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