Депутат Госдумы предложил продавать "Суперджеты" в luxury-комплектации российским олигархам-патриотам

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике и информационным технологиям Антон Горелкин, кажется, нашел главную проблему "неуспеха" "Суперджета" на мировом рынке. И предложил в будущем ошибки избегать.

В своем telegram-канале "Душитель интернета" Горелкин пишет: "Российский Суперджет создавался целенаправленно как конкурент канадскому Bombardier и бразильскому Embraer на региональных рынках. Но массово, как мы видим, он не зашел. По целому ряду причин. А может быть изначально нужно было ориентироваться не на массовый сегмент, а на luxury? Тогда патриотично настроенные сограждане могли бы приобретать хорошо отделанные Суперджеты. Наш авиапром бы богател и не надрывался бы в попытках выпустить больше запчастей и двигателей, чем он может. И весь мир бы видел, что успешные люди летают на российских самолетах, а не на канадских или бразильских. Думаю, при выводе следующего российского самолета на международный рынок, это надо учесть".

Тут стоит отметить, что "Суперджет" в качестве "ведомственного" (или "чиновничьего" самолета не захотели видеть даже в Министерстве здравоохранения. Широко обсуждалась история с письмом главы Минздрава Вероники Скворцовой, в котором та обосновывает преимущества французского бизнес-джета перед SSJ-100 и просит закупить для нужд ФМБА иностранный борт.