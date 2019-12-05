Зеленский призвал готовиться к большему числу жертв при пожаре в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что погибших при большом пожаре в Одессе может быть больше.

"Не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал он.

Как сообщало Накануне.RU, в Одессе 4 декабря произошел страшный пожар в колледже. Студенты, пытаясь спастись, прыгали из окон здания с верхних этажей. Очевидцы сообщают, что некоторые звонили родителям из горящего здания, чтобы попрощаться.

Пожар произошел в шестиэтажном здании 1914 года постройки. В помещении находились аудитории двух одесских вузов, а также ряд фирм и учреждений. Пожарная сигнализация не сработала, и пожар застал людей врасплох, когда он уже распространился по зданию.

Здание горело всю ночь. Точно известно об одной погибшей студентке, судьба еще 15 человек неизвестна, но, вероятнее всего, они погибли под завалами рухнувшей крыши здания. Еще 29 человек пострадали, в том числе 7 спасателей.

По предварительным данным службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в закрытом кабинете, где могло закоротить неисправный удлинитель. Проводку в здании не меняли с 1966 года. Огонь распространялся быстро из-за внутренней перепланировки: стенки сделали из легковоспламеняющихся материалов, а межэтажные перекрытия были деревянными. Причем здание уже горело в 2012 году.

Как заявил одесский журналист Юрий Ткачев, пожар, по словам самих студентов, возник от электрообогревателя.

"Топить дорого, надо экономить. Но людям холодно, и люди приносят обогреватели", - написал он.

Также студенты рассказали, что из здания можно было с трудом выбраться из-за общей захламленности, узких коридоров и одной-единственной лестницы. Сотрудники колледжа заявляют, что годами выбивали деньги на ремонт от Минобразования, но безуспешно.

Местная полиция рассматривает две версии, в том числе умышленный поджог здания.

Напомним, в августе в Одессе случился громкий пожар в гостинице из-за пренебрежения требованиями пожарной безопасности.