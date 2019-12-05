Спорткомитет Госдумы единогласно поддержал законопроект о продаже пива на футбольных стадионах

Сегодня комитет Государственной думы РФ по спорту принял решение рекомендовать законопроект о продаже пива на российских футбольных стадионах.

Как передает корреспондент Накануне.RU, проект был принят единогласно. Далее он будет рассмотрен в первом чтении, а ко второму чтению после опроса других спортивных федераций могут быть приняты поправки и на остальные виды спорта.

Напомним, авторами документа стали депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев: проект предполагает продажу пивных напитков на стадионах при заключении договоров между организаторами соревнований и заведениями общепита. Пока в нем говорится исключительно о футбольных играх. Часть выручки от продажи пойдет на развитие профессионального и детского спорта.

В Российском футбольном союзе увидели в продаже пива на стадионах только пользу.