21 Сентября 2020
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Газпром Арена (2019) | Фото: Накануне.RU

Спорткомитет Госдумы единогласно поддержал законопроект о продаже пива на футбольных стадионах

Сегодня комитет Государственной думы РФ по спорту принял решение рекомендовать законопроект о продаже пива на российских футбольных стадионах.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, проект был принят единогласно. Далее он будет рассмотрен в первом чтении, а ко второму чтению после опроса других спортивных федераций могут быть приняты поправки и на остальные виды спорта.

Напомним, авторами документа стали депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев: проект предполагает продажу пивных напитков на стадионах при заключении договоров между организаторами соревнований и заведениями общепита. Пока в нем говорится исключительно о футбольных играх. Часть выручки от продажи пойдет на развитие профессионального и детского спорта.

В Российском футбольном союзе увидели в продаже пива на стадионах только пользу.

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Спорткомитет Госдумы единогласно поддержал законопроект о продаже пива на футбольных стадионах

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Теги: футбол, пиво, стадионы, Госдума



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