21 Сентября 2020
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Наука и техника В России
космодром &quot;Морской старт&quot; (2016) | Фото:

"Морской старт" будет базироваться вблизи границы с КНДР

Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка южнее Владивостока.

Об этом сообщила группа S7 - владелец "Морского старта". Госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.

РИА Новости отмечает, что поселок Славянка находится в 80 км от границы с КНДР.

В апреле сообщалось, что перебазировать платформу из Калифорнии хотят для проведения пусков ракеты "Союз-5 light". Как пояснил источник, на территории США новые пуски практически невозможны.

Дело в том, что межправсоглашение России и США касается только российско-украинских ракет "Зенит", которые не производятся с 2014 года.

Для запуска других ракет требуется новое соглашение с США, оно предполагает раскрытие технической документации, а Россия на это не пойдет.

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"Морской старт" будет базироваться вблизи границы с КНДР

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Теги: морской старт, кндр, поселок славянка



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Развитие сюжета:

Ранее 03.03.2020 09:16 Мск Судно с плавучим космодромом "Морской старт" следует в Россию

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