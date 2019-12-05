"Морской старт" будет базироваться вблизи границы с КНДР

Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка южнее Владивостока.

Об этом сообщила группа S7 - владелец "Морского старта". Госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.

РИА Новости отмечает, что поселок Славянка находится в 80 км от границы с КНДР.

В апреле сообщалось, что перебазировать платформу из Калифорнии хотят для проведения пусков ракеты "Союз-5 light". Как пояснил источник, на территории США новые пуски практически невозможны.

Дело в том, что межправсоглашение России и США касается только российско-украинских ракет "Зенит", которые не производятся с 2014 года.

Для запуска других ракет требуется новое соглашение с США, оно предполагает раскрытие технической документации, а Россия на это не пойдет.