Челябинский облсуд оставил без изменения решение о принудительном лечении врача-каннибала

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу Бориса К. и его адвоката, оставил без изменения постановление Ленинского районного суда о применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Обжалуя постановления суда первой инстанции, адвокат и его подзащитный настаивали на его отмене", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 36-летний челябинец устроился на работу терапевтом, предоставив подложный диплом о получении высшего образования. 20 лет назад, когда ему было 16 лет, юноша зверски убил своего сверстника, выпив его кровь и расчленив тело. После этого он долгое время находился в психбольнице. В ходе обыска в его квартире было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере.

Обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством.

В августе Ленинский районный суд отправил мужчину на принудительное лечение.