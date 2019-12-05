21 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
деньги в руках (2011) | Фото:яндекс

В Перми сотрудники ФСБ пришли в несколько компаний из-за незаконно потраченных миллионов из бюджета

Сотрудники ФСБ изучили помещения нескольких компаний в Перми. Представителей службы проверяли данные о краже в 2017-19 гг. бюджетных денег при реализации госпрограмм "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования и науки" и "Культура Пермского края", сообщает "Ъ-Прикамье".

Контракты, в рамках реализации которых могли быть похищены деньги, заключены с выставочным объединением "Пермская ярмарка", выставочным центром "Пермская ярмарка", ООО "Глобал Сервис" и другими юрлицами и бизнесменами.

Обследования сегодня были проведены в организациях, которые связаны с "Пермской ярмаркой", и в ООО "Глобал Сервис". Сумма ущерба бюджету края может составлять 4 млн руб. В кабмине, по данным издания, в курсе визита чекистов.

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В Перми сотрудники ФСБ пришли в несколько компаний из-за незаконно потраченных миллионов из бюджета

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Теги: госпрограмма, траты, деньги



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