МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге и мощном ветре

На Среднем Урале вновь ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

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По данным синоптиков, в пятницу, 6 декабря, в Свердловской области ожидается сильный снег. Также прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду.

Уральцев призывают соблюдать меры безопасности: не планировать дальние поездки без особой необходимости, а выезжая в дальний путь ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять теплую одежду, продукты питания, медикаменты и заряженный телефон. Также стоит выяснить расположение кафе и населенных пунктов по направлению дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию на трассах.

В случае необходимости следует звонить по номеру пожарных и спасателей МЧС России – 101 или 112.