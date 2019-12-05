Медведев: "Желтые жилеты" в России могут превратиться в "бунт бессмысленный и беспощадный"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал рост протестных настроений и роль в этом государства.

"Очевидно, есть издержки в работе правоохранительной системы. Это и вызвало запрос на справедливость, что вылилось в протестные акции. Но ни в соцсетях, ни на площади проблему решить невозможно. Законодательство может нравиться или не нравиться, но его надо соблюдать. Французские "жёлтые жилеты" могут превратиться в России в "бунт бессмысленный и беспощадный", - заявил премьер-министр в интервью федеральным телеканалам.