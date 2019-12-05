Количество точек продаж транспортных карт в Перми увеличено до 39

С начала декабря в Перми транспортными картами при оплате проезда могут воспользоваться все категории пассажиров. При запуске проекта приобрести карточку можно было только в отделениях "Почтобанка", а теперь и в "Центральных кассах". Актуальный список точек продаж размещен на сайте МКУ "Гортранс", где можно оценить загруженность точки продаж.

Стоимость единого проездного билета составляет 50 рублей. После этого необходимо пополнить карту на любую удобную сумму, но не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях "Почтобанка" или через онлайн сервисы Сбербанка.

С 1 декабря картой можно оплачивать проезд в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. Для этого необходимо предъявить карту кондуктору, который приложит ее к валидатору, затем будет распечатан билет об оплате. Предъявлять какие-либо документы при этом не нужно.

Напомним, пока система работает в тестовом режиме. Если карта не сработала, необходимо оплатить проезд денежными средствами и обратиться в департамент транспорта по номеру телефона "горячей линии" 250-25-50 или направить письмо на адрес dt@gorodperm.ru. По вопросам возврата денежных средств, в случае срыва поездки, необходимо обращаться в МКУ "ГорТранс" по адресу: Уральская, 108а.