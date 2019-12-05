Медведев не определился, как относиться к спорному законопроекту о домашнем насилии

В новом Кодексе об административных правонарушениях может появиться ответственность за домашнее насилие, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.

По его словам, если люди жалуются, значит домашнее насилие существует, а не "придумано журналистами".

Глава правительства отметил, что у него нет окончательного мнения по законопроекту о домашнем насилии, но власти должны реагировать на эту проблему.

При этом Медведева признал, что ряд правил законопроекта заимствован из западного опыта и может привести к манипуляциям.

Напомним, РПЦ ранее раскритиковала законопроект о домашнем насилии. Это чревато серьезными негативными последствиями, заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Эксперты отмечали, что закон о семейном насилии в этот раз протаскивают особенно агрессивно.