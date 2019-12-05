21 Сентября 2020
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Московский Экономический Форум, МЭФ, Виктор Садовничий (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин переназначил 80-летнего Виктора Садовничего на пост ректора МГУ

Благодаря поправкам, принятым буквально накануне Госдумой и СовФедом, президент России Владимир Путин смог переназначить на пост ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего, занимающего это кресло уже не первый десяток лет. Соответствующий указ подписан главой государства, сообщает РИА Новости.

Полномочия ректора продлены на пять лет. До принятия поправок президент мог переназначать ректоров МГУ и СПбГУ только дважды по достижению ими предельно допустимого для ректоров возраста – 65 лет. И эти два продления Садовничий уже как раз исчерпал.

Также переназначен на пост ректора СПбГУ Николай Кропачев.

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Путин переназначил 80-летнего Виктора Садовничего на пост ректора МГУ

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Теги: виктор садовничий, мгу, ректор, владимир путин



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