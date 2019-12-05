После череды смертельных аварий прокурор ХМАО поручил проверить работу окружного управления ГИБДД

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин инициировал проверку работы дорожных служб и окружного управления ГИБДД. Причина – две смертельные аварии, в которых погибли шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

30 ноября на трассе Сургут – Нижневартовск столкнулись "Ниссан Террано" и "КамАЗ". Погибли водитель и два пассажира легковушки. 3 декабря на дороге Нижневартовск – Радужный столкнулись "Вольво" и "Мазда". Погибли водитель и два пассажира последней.

В рамках поручения прокурора предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и оценить работу дорожных служб и Госавтоинспекции при выполнении ими своих обязанностей.