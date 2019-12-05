Опрос: молодые челябинцы лучше осведомлены о протестных акциях года, многие их поддерживают

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС провели опрос жителей Челябинска об их отношении к протестным акциям. О подобных мероприятиях, как отмечают социологи, лучше осведомлены люди молодого поколения, многие из которых либо сочувствуют протестующим, либо готовы их поддержать, передает корреспондент Накануне.RU.

Специалисты опросили порядка 700 граждан во всех районах Челябинска. Первый вопрос задавали о протестных акциях лета и начала осени, причем прошедших в разных городах и регионах России.

Как было сказано, положительно к протестам и их участникам чаще относятся люди молодого и среднего возраста. Есть и обратная зависимость.

"Отрицательное отношение к акциям протеста фиксируется у 14,2% опрошенных. Чаще такой позиции придерживаются челябнцы в возрасте старше 60 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций и пенсионеры – как работающие, так и неработающие", – говорят исследователи.

Социологи подчеркивают, что не всегда одобрение протестных акций означает готовность людей участвовать в них, тем не менее выделяют и тревожную тенденцию. В виде отсутствия нормального диалога между представителями государства и гражданского общества.