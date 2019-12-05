"Допинг в России есть, здесь мы грешны" – Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что в России существует проблема допинга. Он призвал разделить проблему на две части: борьбу с допингом в России и объективные решения международных спортивных властей, поскольку другие страны, по словам российского премьера, грешат допингом не меньше.

"Проблема допинга в нашей стране есть. Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов. Финальная ответственность лежит на спортсмене и его враче", - отметил Медведев в интервью федеральным телеканалам.