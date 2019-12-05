В Сочи представлен официальный слоган переписи населения 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году под девизом "Создаем будущее!". Его объявил на Международном форуме добровольцев в Сочи руководитель Росстата Павел Малков, сообщает ведомство.

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Отмечается, что девиз является продолжением концептуальной линии: логотипом переписи стал яркий образ, символизирующий устремленность в будущее и новый цифровой формат переписи.

Малков заявил, что перепись населения создаст "цифровой профиль" российского общества, позволяющий "уверенно двигаться вперед". Хотя ее девиз выглядит явно преувеличенным, тем более что ранее переписи успешно проводились и без цифровых технологий.

В рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром было подписано соглашение о реализации проекта "Волонтеры переписи". К работе по подготовке и проведению переписи подключатся 20 тыс. добровольцев.

Напомним, в 2010 году перепись проводилась под более подходящим лозунгом "России важен каждый!", чем нынешний, который в условиях ускоряющейся убыли населения выглядит едва ли уместно.

Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря того же года. Как сообщало Накануне.RU, процесс начнется с труднодоступных районов Ямала.

Ранее стало известно, что перепись будет стоить 33 млрд руб.