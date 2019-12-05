"Мусорная реформа – звучит грустно": Медведев считает, что взрывного роста тарифов на утилизацию ТБО не случилось

"Мусорная реформа – звучит грустно. Это целая отрасль, которая есть почти в каждой экономике мира. Но у нас ее никогда не было. В советские времена все было принято просто свозить на свалку и взрывать", - заявил Дмитрий Медведев в интервью федеральным каналам.

"С одной стороны, надо заниматься уничтожением отходов, с другой – надо чтобы люди чувствовали себя комфортно", - продолжил премьер-министр.

"Удалось сдержать рост тарифов, иначе бы люди просто начали выражать свое недовольство. В целом тарифы оказались приемлемыми", - добавил Медведев.

При этом он напомнил и об ответственности региональных и муниципальных властей: "Из Москвы не должны следить за каждым мусорным бочком".