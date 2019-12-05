Медведев сравнил условия работы медиков первичного звена с сараем

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с многочисленными увольнениями российских врачей и скандалами, которые в этом году особенно часто происходят в здравоохранительной системе.

Для начала Медведев отметил, что здравоохранение давно совершенствуется. "Кто не хочет видеть изменений – их и не увидит", - заметил премьер-министр. Он заявил, что высокотехнологичная помощь вышла на новый уровень, а вот первичное звено отстает. А именно с ним ежегодно сталкивается население.

"Мы как-то делились эмоциями по этому поводу с Владимиром Владимировичем Путиным. И он, и я побывали в регионах и пообщались с жителями небольших населенных пунктов. И выяснили, что общее состояние первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать", - заявил Медведев в интервью федеральным телеканалам.

"Наш медицинский проект мы решили дополнить мерами по улучшению ситуации в первичном звене. Здания стоят замызганные, грязные. Нужны инвестиции в первичку. Строить новые здания. В сараях невозможно лечить людей", - сказал Медведев.

По словам премьера, каждый регион должен будет вложиться в проект, всего на "обустройство" первичного звена планируется потратить 550 млрд руб. в ближайшие пять лет. Он также отметил, что медики первичного звена работают в более сложных условиях и получают меньше денег.

Комментируя ситуацию со скандальными увольнениями, Медведев сказал: "Здесь главным являются интересы пациентов, все остальное нужно отодвинуть в сторону – амбиции, обиды и т.д. И об этом было прямо сказано руководству Министерству здравоохранения".