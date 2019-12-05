Медведев сравнил условия работы медиков первичного звена с сараем

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Первый канал

Медведев сравнил условия работы медиков первичного звена с сараем

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с многочисленными увольнениями российских врачей и скандалами, которые в этом году особенно часто происходят в здравоохранительной системе.

Для начала Медведев отметил, что здравоохранение давно совершенствуется. "Кто не хочет видеть изменений – их и не увидит", - заметил премьер-министр. Он заявил, что высокотехнологичная помощь вышла на новый уровень, а вот первичное звено отстает. А именно с ним ежегодно сталкивается население.

"Мы как-то делились эмоциями по этому поводу с Владимиром Владимировичем Путиным. И он, и я побывали в регионах и пообщались с жителями небольших населенных пунктов. И выяснили, что общее состояние первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать", - заявил Медведев в интервью федеральным телеканалам.

"Наш медицинский проект мы решили дополнить мерами по улучшению ситуации в первичном звене. Здания стоят замызганные, грязные. Нужны инвестиции в первичку. Строить новые здания. В сараях невозможно лечить людей", - сказал Медведев.

По словам премьера, каждый регион должен будет вложиться в проект, всего на "обустройство" первичного звена планируется потратить 550 млрд руб. в ближайшие пять лет. Он также отметил, что медики первичного звена работают в более сложных условиях и получают меньше денег.

Комментируя ситуацию со скандальными увольнениями, Медведев сказал: "Здесь главным являются интересы пациентов, все остальное нужно отодвинуть в сторону – амбиции, обиды и т.д. И об этом было прямо сказано руководству Министерству здравоохранения".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медведев сравнил условия работы медиков первичного звена с сараем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: медицина, первичное звено, дмитрий медведев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети