Медведев: YouTube никто закрывать не собирается

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что у властей нет планов по блокировке доступа к видеохостингу YouTube.

"Ничего никто закрывать не собирается", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, который возник в связи принятием закона об устойчивом Рунете. По словам премьера, те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать и дальше.

При этом, подчеркнул Медведев, "это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", которая меняется.

Отметим, вопрос задала телеведущая Анастасия Ивлеева, которая также является популярным блогером.

Медведев, говоря о самом законе об устойчивом Рунете, напомнил, что вопрос о том, чтобы отрезать РФ от системы верификации платежей, всерьез обсуждался. "Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?" - отметил премьер-министр.

1 мая президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О связи", которые СМИ окрестили "законом об устойчивом Рунете". Поправки направлены на защиту устойчивости сети в России в случае угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Закон начал действовать в ноябре.