Медведев пожалел Зеленского: "На него пытаются накинуть удавку"

Медведев прокомментировал российско-украинские отношения и свое отношение к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Украина – история печальная и сложная. Наверное, сейчас нет смысла какие-то характеристики ему (Зеленскому) давать. Самое главное – чтобы у него хватила силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных явлений, оголтелому национализму. Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития. Вопрос - получится ли?", - заявил Медведев в интервью федеральным каналам.

Глава кабмина считает, что сейчас на Зеленского пытаются накинуть удавку, которой поддался его предшественник.