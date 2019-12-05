В Прикамье колясочница переломала руки при попытке попасть в администрацию

В Нытвенском районе женщина-инвалид первой группы попыталась подняться по пандусу к зданию администрации, упала и получила переломы обеих рук. Прокуратура истребовала необходимые технические документы в мэрии, чтобы проверить, как оборудован вход для инвалидов. Для обследования были привлечены специалисты.

3 декабря после проведенных прокуратурой межведомственных оперативных совещаний было возбуждено уголовное дело по статье, халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

После того, как специалист проведет обследование оборудования, предназначенного для маломобильных групп, и сделает заключение прокурор примет решение о принятии дополнительных мер реагирования, направленных на защиту инвалида.