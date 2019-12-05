Медведев собрался "распечатать кубышку": из ФНБ потратят триллион рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о намерении властей страны "распечатать кубышку" – Фонд национального благосостояния (ФНБ).

"Для улучшения делового климата предполагается усовершенствовать законодательство, в том числе закон об инвестиционной деятельности. Если увеличить инвестиции в дорожную сферу на 10%, это поможет значительно усилить рост ВВП. Также нужно внимательно следить за рынком труда и развивать актуальные профессии. Принято решение "распечатать кубышку" — Фонд национального благосостояния. В ближайшие несколько лет из него будет потрачено примерно 1 трлн рублей. Деньги пойдут на инвестиционные проекты, развитие экономики", - заявил он в ходе интервью федеральным каналам.