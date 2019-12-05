Власти Сургута переселили в новые квартиры 16 из 22 семей-погорельцев в Дорожном

Власти Сургута расселили в новые квартиры 16 из 22 семей, оставшихся без крыша над головой после пожара в поселке Дорожный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута, они уже заключили договоры и получили ключи. Оставшиеся шесть семей сейчас определяются с жильем.

"Они могут выбрать подходящее жилье из предложенных вариантов либо ждать дополнительных закупок квартир по программе переселения, воспользовавшись на время маневренным жилым фондом", - пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Сургутянам, пострадавшим при пожаре, уже выплатили единовременную помощь в размере 40 тыс. руб. Дополнительные меры поддержки администрация города окажет семьям с детьми. Также губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о выделении 2,5 млн руб. для материальной помощи. Единовременную материальную помощь в 1 млн руб. получит семья погибшего. От 100 до 300 тыс. руб. выплатят гражданам, получившим травмы.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном доме №4 поселка-спутника Сургута Дорожный поступило спасателям в 9.45 25 ноября. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание полностью уничтожено. В результате возгорания погиб один человек, пострадали еще семь, в том числе один ребенок. Один из них отказался от госпитализации.