Настюшка Ивлеева, Тимур Батрутдинов и "Юля-красотуля": Медведев дает интервью федеральным каналам

Премьер-министр России начал большое интервью федеральным каналам. Поскольку на пресс-конференцию позвали представителей всех 20 каналов, входящих в первый и второй цифровой мультиплексы, среди "корреспондентов" можно видеть весьма забавных персонажей. Например, от ТНТ пришел комик Тимур Батрутдинов, также среди интервьюеров блогер Настюшка Ивлеева и Юля "Красотуля" Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени". Ведущая в начале конференции пообещала, что все каналы смогут задать свои вопросы.