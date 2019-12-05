21 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Настя Ивлеева на Разговоре с Дмитрием Медведевым (2019) | Фото: Первый канал

Настюшка Ивлеева, Тимур Батрутдинов и "Юля-красотуля": Медведев дает интервью федеральным каналам

Премьер-министр России начал большое интервью федеральным каналам. Поскольку на пресс-конференцию позвали представителей всех 20 каналов, входящих в первый и второй цифровой мультиплексы, среди "корреспондентов" можно видеть весьма забавных персонажей. Например, от ТНТ пришел комик Тимур Батрутдинов, также среди интервьюеров блогер Настюшка Ивлеева и Юля "Красотуля" Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени". Ведущая в начале конференции пообещала, что все каналы смогут задать свои вопросы.

Настя Ивлеева на Разговоре с Дмитрием Медведевым|Фото: Первый канал

Тимур Батрутдинов на телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева(2019)|Фото: youtube.com

Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева(2019)|Фото: youtube.com

Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева(2019)|Фото: youtube.com

Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева(2019)|Фото: youtube.com

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Настюшка Ивлеева, Тимур Батрутдинов и "Юля-красотуля": Медведев дает интервью федеральным каналам

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Теги: дмитрий медведев, интервью, настя ивлеева



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Ранее 09.12.2019 11:21 Мск В "Уральских пельменях" назвали "хренью" участие Михалковой в пресс-конференции с Медведевым

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