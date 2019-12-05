Баталии о демократии: избранные народом депутаты заксобрания отказались от выборов мэра Екатеринбурга

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    ea7 жилет мужской вот

Политика Свердловская область Уральский ФО
Выборы в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

Баталии о демократии: избранные народом депутаты заксобрания отказались от выборов мэра Екатеринбурга

Свердловские депутаты вновь отказались от прямых выборов главы Екатеринбурга. Парадокс, но избранные народом депутаты отклонили проект возвращения всенародного избрания мэра уральской столицы. Не обошлось и без депутатских баттлов. Корреспондент Накануне.RU наблюдал за дискуссиями.

Заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления протекало буднично и гладко. Основным событием депутатской встречи было обсуждение возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга. В повестке вопрос стоял четвертым по счету. Однако в качестве третьего вопроса на обсуждение был выставлен так называемый доклад о мониторинге того, как работает областной закон, когда всех глав назначают. Выступление представителя резиденции губернатора Андрея Бабикова, будто бы, было обращено непосредственно к инициатору возврата прямых выборов депутату Вячеславу Вегнеру. Причем, с плохим подтекстом: "и тебя вылечим".

Сам Вегнер в ответ говорил: "Ваш вопрос специально поставили перед моим". И действительно Бабиков, по сути, агитировал депутатов за назначенцев перед рассмотрением проекта о выборах, передавая, по всей видимости, импульс, данный главой региона.

Бабиков объяснял преимущество назначения глав города. "Преимуществ несколько. Сводятся к нулю расходы на проведение муниципальных выборов. Наличие требований к кандидатам имеется. Это позволяет исключить ошибку выбора. Ход избирательной кампании может привести человека, неготового к своему посту", - говорил Бабиков.

В полемику вступил Вегнер. По словам регионального депутата, возвращение выборов снимет социальное напряжение.

"Коллеги! Мы все с вами народные избранники. Никто же тут не считает, что его выбрали ошибочно? Каждый из нас сам же выбирал жену. Представьте, что вашу жену выбирали бы депутаты? Ну, шутки в сторону. Ответственность ложится на плечи федеральных властей. Возвращение прямых выборов снимет напряжение в обществе. 72% горожан в Екатеринбурге поддерживают прямые выборы мэра. Предлагаю депутатам сверить часы. Рост долговой нагрузки говорит о неэффективности назначенных мэров. Слова о затратах на выборы - это лукавство", - отметил оппозиционный политик.

администрация Екатеринбурга(2019)|Фото: Накануне.RU

Дебатировать с ним стал депутат от партии "Единая Россия" Михаил Голованов. В качестве аргумента эффективности назначения "единоросс" привел… Северный Кавказ и, опять же, выбор жен.

"Жен на Северном Кавказе выбирают родители и браки там не расторгаются", - сказал Голованов.

Затем в полемику ожидаемо вступил депутат заксобрания Алексей Коробейников. Он напомнил про Евгения Ройзмана и его неэффективность как мэра. Однако Вегнер парировал, заявив о том, что последним избранным мэром в полной мере был Аркадий Чернецкий, а Ройзман лишь "перерезал ленточки". Соревновательный характер отношений между Росселем и Чернецким, по мнению Вегнера, давал только плюсы.

Председатель комитета Михаил Ершов, ставя вопрос на голосование, выдал пассаж о том, что прямые выборы мэров остались лишь в Москве, Петербурге и Севастополе. Но, на самом деле, таких городов семь, включая Абакан, Хабаровск, Новосибирск.

В итоге все депутаты проголосовали против проекта, кроме самого автора поправок Вячеслава Вегнера.

В беседе с журналистом Накануне.RU депутат заявил, что продолжит борьбу. По мнению народного избранника, заксобрание диктует местному самоуправлению свою волю.

"Заксобрание тоже обязано рассмотреть этот законопроект. В планах у меня как раз законопроект о возвращении прямых выборов в городах Свердловской области. Сегодня заксобрание диктует местному самоуправлению свою волю. Диктует то, как им жить. Пусть города сами определяются. Ничего не вижу плохого в жесткой конкурентной борьбе на выборах. Политическая система начинает развиваться. Я хочу, чтобы у моих детей было право выбора. У меня надежда не на референдум, а на людей, которые начнут просыпаться, и на массовый митинг, либо серию массовых митингов. Все старые грибы, которые принимают непопулярные решения, заслоняют свет молодежи", - заключил Вегнер.

Накануне.RU будет следить за ситуацией.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Баталии о демократии: избранные народом депутаты заксобрания отказались от выборов мэра Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прямые выборы мэра, закон, Вячеслав Вегнер, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2020 16:10 Мск Екатеринбургского депутата оштрафовали после сбора подписей за возврат выборов мэра
Ранее 05.08.2020 12:50 Мск Полиция разогнала сборщиков подписей за выборы мэра Екатеринбурга
Ранее 29.07.2020 08:56 Мск В Свердловской области опубликован проект закона о возвращении прямых выборов мэров
Ранее 14.07.2020 05:21 Мск В Свердловской области предложили вернуть прямые выборы глав городов
Ранее 17.01.2020 10:27 Мск Куйвашев на пресс-конференции вступился за Высокинского, а потом позвонил ему и запретил обижать журналистов
Ранее 24.12.2019 10:36 Мск Аристотель, проститутки и внук Иуды не помогли: заксобрание не удовлетворило возврат выборов мэра Екатеринбурга

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2019 10:18 Мск Заксобрание не поддержало возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети