Баталии о демократии: избранные народом депутаты заксобрания отказались от выборов мэра Екатеринбурга

Свердловские депутаты вновь отказались от прямых выборов главы Екатеринбурга. Парадокс, но избранные народом депутаты отклонили проект возвращения всенародного избрания мэра уральской столицы. Не обошлось и без депутатских баттлов. Корреспондент Накануне.RU наблюдал за дискуссиями.

Заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления протекало буднично и гладко. Основным событием депутатской встречи было обсуждение возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга. В повестке вопрос стоял четвертым по счету. Однако в качестве третьего вопроса на обсуждение был выставлен так называемый доклад о мониторинге того, как работает областной закон, когда всех глав назначают. Выступление представителя резиденции губернатора Андрея Бабикова, будто бы, было обращено непосредственно к инициатору возврата прямых выборов депутату Вячеславу Вегнеру. Причем, с плохим подтекстом: "и тебя вылечим".

Сам Вегнер в ответ говорил: "Ваш вопрос специально поставили перед моим". И действительно Бабиков, по сути, агитировал депутатов за назначенцев перед рассмотрением проекта о выборах, передавая, по всей видимости, импульс, данный главой региона.

Бабиков объяснял преимущество назначения глав города. "Преимуществ несколько. Сводятся к нулю расходы на проведение муниципальных выборов. Наличие требований к кандидатам имеется. Это позволяет исключить ошибку выбора. Ход избирательной кампании может привести человека, неготового к своему посту", - говорил Бабиков.

В полемику вступил Вегнер. По словам регионального депутата, возвращение выборов снимет социальное напряжение.

"Коллеги! Мы все с вами народные избранники. Никто же тут не считает, что его выбрали ошибочно? Каждый из нас сам же выбирал жену. Представьте, что вашу жену выбирали бы депутаты? Ну, шутки в сторону. Ответственность ложится на плечи федеральных властей. Возвращение прямых выборов снимет напряжение в обществе. 72% горожан в Екатеринбурге поддерживают прямые выборы мэра. Предлагаю депутатам сверить часы. Рост долговой нагрузки говорит о неэффективности назначенных мэров. Слова о затратах на выборы - это лукавство", - отметил оппозиционный политик.

Дебатировать с ним стал депутат от партии "Единая Россия" Михаил Голованов. В качестве аргумента эффективности назначения "единоросс" привел… Северный Кавказ и, опять же, выбор жен.

"Жен на Северном Кавказе выбирают родители и браки там не расторгаются", - сказал Голованов.

Затем в полемику ожидаемо вступил депутат заксобрания Алексей Коробейников. Он напомнил про Евгения Ройзмана и его неэффективность как мэра. Однако Вегнер парировал, заявив о том, что последним избранным мэром в полной мере был Аркадий Чернецкий, а Ройзман лишь "перерезал ленточки". Соревновательный характер отношений между Росселем и Чернецким, по мнению Вегнера, давал только плюсы.

Председатель комитета Михаил Ершов, ставя вопрос на голосование, выдал пассаж о том, что прямые выборы мэров остались лишь в Москве, Петербурге и Севастополе. Но, на самом деле, таких городов семь, включая Абакан, Хабаровск, Новосибирск.

В итоге все депутаты проголосовали против проекта, кроме самого автора поправок Вячеслава Вегнера.

В беседе с журналистом Накануне.RU депутат заявил, что продолжит борьбу. По мнению народного избранника, заксобрание диктует местному самоуправлению свою волю.

"Заксобрание тоже обязано рассмотреть этот законопроект. В планах у меня как раз законопроект о возвращении прямых выборов в городах Свердловской области. Сегодня заксобрание диктует местному самоуправлению свою волю. Диктует то, как им жить. Пусть города сами определяются. Ничего не вижу плохого в жесткой конкурентной борьбе на выборах. Политическая система начинает развиваться. Я хочу, чтобы у моих детей было право выбора. У меня надежда не на референдум, а на людей, которые начнут просыпаться, и на массовый митинг, либо серию массовых митингов. Все старые грибы, которые принимают непопулярные решения, заслоняют свет молодежи", - заключил Вегнер.

Накануне.RU будет следить за ситуацией.