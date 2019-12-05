21 Сентября 2020
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Политика
(2004) | Фото

Губернатора Тюменской области попросили сделать 31 декабря выходным днем

Губернатора Тюменской области Александра Моора жители региона попросили о подарке - сделать 31 декабря выходным днем на региональном уровне, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее обращение появилось в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Выражаю мнение подавляющего большинства работающего населения города Тюмени:предстоящий праздник Новый Год значительно омрачается тем фактом,что 31.12.2019 является рабочим днем, пусть даже сокращенным на час. После практически полноценного рабочего дня сил едва хватит на подготовку к празднику. Очень не хочется встречать 2020 год уставшими, измотанными и неуслышанными. К сожалению, никто из работодателей не поддерживает инициативу сотрудников о переносе рабочего дня с 31.12.2019 на 28.12.2019. Поэтому прошу Вас принять решение о данной рокировке официально на уровне региона. Это будет лучшим подарком от Вас жителям Тюмени! Заранее огромное спасибо!" - говорится в письме.

Текст размещен анонимно - автор послания попросил скрыть имя. Мнения людей в комментариях под постом разошлись. Одни поддержали автора обращения, другие отметили, что 31 декабря "всегда было рабочим днем и прежде никто не жаловался".

Напомним, последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Как сообщает Роструд, новогодние каникулы начнутся 1 января.

Выходить на работу россиянам нужно будет в четверг, 9 января. Соответственно, первая рабочая неделя также будет двухдневной

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Губернатора Тюменской области попросили сделать 31 декабря выходным днем

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Теги: 31 декабря, новый год, рабочий день, выходной день



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