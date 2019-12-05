Экс-глава НТВ, ставший "королем марихуаны", вошел в топ-50 самых влиятельных людей мира

Бывший генеральный директор НТВ Борис Йордан вошел в ежегодный список 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg. Агентство называет его "королем марихуаны": бизнесмену принадлежат 34% акций американской компании – производителя медицинской марихуаны Curaleaf, передают "Ведомости".

Йордан возглавлял телеканал НТВ в 2001–2003 гг. У него есть бизнес в России: принадлежащая ему группа компаний "Спутник" контролирует 52,12% акций "Ренессанс страхования". Помимо этого "Спутник" также инвестировал в биофармацевтическую компанию OxfordBioMedica.