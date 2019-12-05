Пропавший в Екатеринбурге 11-летний ребенок найден живым

В Екатеринбурге найден 11-летний ребенок, которого искали почти неделю.

Напомним, разыскивался Михаил Д. 2008 года рождения. Еще 30 ноября мальчик ушел из дома и до сегодняшнего дня его местонахождение оставалось неизвестным.

На розыск был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел уральской столицы. Также свою проверку начал Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по результатам поисковых мероприятий местонахождение пропавшего несовершеннолетнего установлено. По предварительным данным, в отношении ребенка никаких противоправных действий совершено не было.

Подробности рассказали в городской полиции. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, первым делом сыщики установили круг общения разыскиваемого. В ходе поквартирного обхода полицейские нашли его в одной из квартир дома: выяснилось, что ребенок остался у своего друга, мама которого приютила мальчика.

"С несовершеннолетним полицейские провели профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о помещении мальчика в госучреждение, поскольку Миша жить с тетей категорически не желает, а мама находится в больнице, где проходит лечение", - добавили в ведомстве.