Лукашенко: "Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны". Выступая перед национальным собранием республики, Лукашенко заметил: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".

При этом Лукашенко рассказал, что работа над программой интеграции в рамках Союзного государства "находится на завершающей стадии", передает Белта. В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - отметил глава государства.