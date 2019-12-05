21 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко: "Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны". Выступая перед национальным собранием республики, Лукашенко заметил: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".
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При этом Лукашенко рассказал, что работа над программой интеграции в рамках Союзного государства "находится на завершающей стадии", передает Белта. В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - отметил глава государства.

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Лукашенко: "Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России"

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Теги: александр лукашенко, союзное государство, братская россия



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