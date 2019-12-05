Родители в Кургане с Нового года начнут платить в месяц за детский сад сразу на 800 рублей больше

В курганские социальные сети аноним слил фотографию постановления администрации города о том, что с 1 января 2020 года для родителей повысится ежемесячная плата за ребенка на посещение детского сада.

Плата повысится, согласно документу, сразу на 800 рублей - с 2,1 тыс. руб. до 2,9 тыс. руб.

Родители сразу же "вывалили" в соцсети бурю эмоций и негодования. Некоторые пишут, что такие траты просто необоснованны, так как зарплата воспитателей в детских садах варьируется в пределах 12-15 тыс. руб., а ее повышения не обещают.

В детских садах с круглосуточным пребыванием родители будут платить 3,1 тыс. руб., а в группах комбинированной и оздоровительной направленности плата составит 17 руб. за один час пребывания.

В администрации Кургана Накануне.RU пообещали, что официальный комментарий мэрии появится чуть позже.