Первая "Гипербола" в формате "магазина у дома" открылась на ЖБИ в Екатеринбурге

5 декабря в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ открылся первый супермаркет "Гипербола".

Магазин, площадью 1 тыс. квадратных метров, оформлен в стиле хай-тек и имеет большие мультимедийные экраны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В новом супермаркете представлены все категории товаров — от массового до премиум-сегмента. В наличии имеются и отделы собственного производства, например, пекарня. Кроме этого, есть отделы готовых блюд, кулинария, рыбные и мясные деликатесы, сыры и многое другое.

При этом, по словам представителей магазина, ценовая политика "Гиперболы" на ул. Высоцкого, 5 будет отличаться от центральных супермаркетов: стоимость товаров здесь будет ниже, чем в двух других магазинах сети.

"Главное отличие – это формат. Это "магазин у дома" или как мы его назвали – "магазин в тапочках". Потому что основные покупатели будут всё-таки жители данного дома (магазин находится рядом со строящимся ЖК "Каменные палатки", – прим.). Надеюсь, что мы сможем привлечь нам весь район. Нашим сервисом, нашим ассортиментом, несмотря на относительно маленький формат, и, конечно, нашими ценами – это тоже немаловажно. Очень хочется порадовать покупателей района ЖБИ", – сказала на открытии директор сети "Гипербола" Елена Сурина.

По её словам, новый магазин сети формата гипермаркета появится в ближайшем будущем в торговом центре, предусмотренном в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Ботанике. Он откроется "года через три".

"Что касается новых "магазинов у дома", то посмотрим, как будет работать этот формат и решим. Надеюсь, что всё будет хорошо", – добавила Елена Сурина.

Добавим, что первые 3 тыс. покупателей нового супермаркета на ЖБИ получат скидочные "Гринкарты", а скачавшие мобильное приложение сети также смогут принять участием в розыгрыше iPhone.