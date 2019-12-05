СМИ: Народной артистке Терезе Дуровой вызвали "скорую помощь"

Народная артистка РФ, 66-летняя Тереза Дурова упала в обморок у себя дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, художественный руководитель Театриума на Серпуховке нашел без чувств ее водитель – в назначенное время артистка не вышла к автомобилю. Медики оказали звезде помощь, возможно, ее доставят в больницу для обследования.

Тереза Дурова - правнучка циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова и дочь дрессировщицы, народной артистки РФ Терезы Васильевны Дуровой. Основательница Московского театра клоунады, известного сегодня как Театриум на Серпуховке.