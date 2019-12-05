Жертва фейка "Фонтанки" про ликвидацию террориста в Сирии предоставит в суд доказательства о своей невиновности

Петербургскому изданию «Фонтанка» в скором времени придется ответить в суде за публикацию лживого материала про ЧВК «Вагнера». Герой статьи по имени Руслан, названный наемником, оказался обычным поклонником русского фольклора. Они никогда не был в Сирии и, что самое главное, не общался с корреспондентом Александром Ермаковым.

Ранее «Новая газета» опубликовала видеозапись ликвидации боевика ИГИЛ (запрещена в РФ). К записи также прилагалась фотография предполагаемых участников операции. Позднее в социальных сетях появилось разоблачение данной фотографии и доказательство фотомонтажа.

«Фонтанка», в свою очередь, выпустила собственное «расследование». В нем журналисты издания сообщили, что им удалось установить личность одного из участников ликвидации террориста. Им оказался 39-летний уроженец Брянска по имени Руслан. Согласно «расследованию» «Фонтанки», в 2017 году мужчина якобы летал в Сирию. Как утверждает журналист Ермаков, он смог связаться с ним по телефону и в ходе разговора выяснить, что на данный момент бывший боец ЧВК трудится в областном Дворце детского и юношеского творчества, где занимается патриотическим воспитанием молодежи в школах.

Корреспонденты Федерального агентства новостей решили проверить достоверность информации, предоставленной «Фонтанкой». Они разыскали Руслана, чтобы обо всем его расспросить. Оказалось, что никакого интервью не было и с Русланом никто из журналистов «Фонтанки» на связь не выходил.

«Вы знаете, со мной никто не общался из «Фонтанки», вообще. Я не знаю, откуда журналист взял такую информацию вообще», - заявил собеседник ФАН.

«Фонтанка» тем временем утверждает, что беседа была. Во всяком случае, журналист кого-то спрашивал, а тот ему отвечал.

Из интервью «Фонтанки» становится известно, что Руслану 39 лет, он служил в стрелковых войсках, имеет военную специальность «механик-водитель» и даже воевал в Чечне, где получил ранение. На левой стороне груди имеет татуировку.

На самом же деле Руслану 36 лет. Он служил во Владикавказе в войсках ПВО. В боевых действиях участия никогда не принимал. Что касается татуировки, то она действительно есть, но на спине.

Собеседник ФАН также отметил, что в Сирии никогда не был и ни в каком ЧВК «Вагнера» не состоял. Основные зоны его выездов – Молдавия, Европа, Белоруссия. Туда он летает по работе, что с легкостью можно проследить по штампам в загранпаспорте.

Кстати, Руслан трудится в фольклорной школе «Калинушка», ученики которой собирают фольклор, песни, танцы, обряды, музыку.

«Здесь нет намека даже на военную службу, физические тренировки», - подчеркнул он.

Еще один фейком «Фонтанки» является переписка с Русланом. В ней отмечено, что рост мужчины якобы составляет 197 сантиметров.

Сам же собеседник ФАН опроверг эту информацию, отметив, что его рост всего лишь 170 сантиметров.

В заключение Руслан заявил, что планирует подать на «Фонтанку» в суд и готов предоставить все необходимые документы суду и компетентным органам.