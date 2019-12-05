21 Сентября 2020
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Политика За рубежом
спецназ ГРУ (2013) | Фото:

Западные СМИ нашли в Альпах базу элитного подразделения ГРУ

Французская газета Le Monde пишет, что сотрудники ГРУ использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе.

Издание ссылается на западные спецслужбы. Утверждается, что 15 агентов ГРУ работали в Болгарии, Молдавии, Черногории, а один из этих шпионов якобы мог быть причастен к покушению на Скрипалей.

По данным западных СМИ, речь идет о сотрудниках элитного подразделения ГРУ, которое отвечает за заказные убийства, акты саботажа, передает "Взгляд".

С 2014 по 2018 год они неоднократно останавливались в небольших городах на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане, пишет Deutsche Welle.

Напомним, ранее NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для "дестабилизации Европы". На Западе пришли к выводу, что за рядом "преступлений" международного уровня стоит элитное секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).

Якобы оно причастно к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Причем о существовании этого подразделения в самом ГРУ знает лишь ограниченное число лиц.

Утверждается, что ряд его сотрудников участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в конфликте в Донбассе.

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Западные СМИ нашли в Альпах базу элитного подразделения ГРУ

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Теги: альпы, гру, база



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