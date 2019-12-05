В Союзе журналистов России выступили против введения ответственности для СМИ за критику судов

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
зал судебного заседания суд число зверя правосудие (2019) | Фото:instagram.com/zverevsuperstar

В Союзе журналистов России выступили против введения ответственности для СМИ за критику судов

В Союзе журналистов России (СЖР) не поддержали идею о введении ответственности для СМИ за "тенденциозные публикации" о работе судов. По мнению главы союза Владимира Соловьева, при желании под такое определение может попасть любая статья о суде или судье.

"С одной стороны судей можно понять, давления на суд через СМИ известны. Однако введение специальных дополнительных нормативных актов и дополнительной ответственности СМИ за тенденциозное с точки зрения суда освещение процессов в суде, может стать нарушением свободы слова и свободы распространения информации, потому что "тенденциозной" можно будет назвать, по сути, любую публикацию, и применять эти меры к журналистам", - цитирует Соловьева telegram-канал "Подъем".

"Мы будем пытаться объяснить общественности, что это дополнительные ограничения для журналистов, которые могут быть и ограничением свободы слова", - заявил Соловьев.

Напомним, "Ведомости" опубликовали цитаты из концепции информационной политики судебной системы на 20-30-е годы. По данным издания, документ обсуждает Совет судей. Российские суды хотят защититься от "тенденциозных публикаций", "беспорядочной, необоснованной критики" и давления со стороны СМИ. Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ", а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Союзе журналистов России выступили против введения ответственности для СМИ за критику судов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: союз журналистов россии, владимир соловьев, критика судов, сми



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети