В Союзе журналистов России выступили против введения ответственности для СМИ за критику судов

В Союзе журналистов России (СЖР) не поддержали идею о введении ответственности для СМИ за "тенденциозные публикации" о работе судов. По мнению главы союза Владимира Соловьева, при желании под такое определение может попасть любая статья о суде или судье.

"С одной стороны судей можно понять, давления на суд через СМИ известны. Однако введение специальных дополнительных нормативных актов и дополнительной ответственности СМИ за тенденциозное с точки зрения суда освещение процессов в суде, может стать нарушением свободы слова и свободы распространения информации, потому что "тенденциозной" можно будет назвать, по сути, любую публикацию, и применять эти меры к журналистам", - цитирует Соловьева telegram-канал "Подъем".

"Мы будем пытаться объяснить общественности, что это дополнительные ограничения для журналистов, которые могут быть и ограничением свободы слова", - заявил Соловьев.

Напомним, "Ведомости" опубликовали цитаты из концепции информационной политики судебной системы на 20-30-е годы. По данным издания, документ обсуждает Совет судей. Российские суды хотят защититься от "тенденциозных публикаций", "беспорядочной, необоснованной критики" и давления со стороны СМИ. Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ", а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.