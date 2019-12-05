Людмила Бабушкина: Благодаря нацпроектам давние проблемы начали решаться

Прошедшее накануне совещание при полпреде президента РФ в УрФО по реализации нацпроектов в Свердловской области стало во многом уникальным форматом.

На этой площадке высказались инициаторы мероприятия – представители полпредства, а также региональных и местных властей, ответственные за выполнение конкретных программ.

Полпред Николай Цуканов во вступительной речи отметил, что задача совещания не в том, чтобы критиковать, а в том, чтобы разобрать недочеты и выявить передовые практики. В целом же, реализация нацпроектов, по его словам, "идёт по плану". Полпред указал, что "мы все в одной лодке, и наша главная задача - это исполнение указов и поручений президента".

При этом тревожная ситуация по ряду показателей складывается со здравоохранением, состоянием дорог, экологией и строительством жилья.

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в беседе с Накануне.RU подчеркнула, что проблемы действительно есть, но благодаря исполнению нацпроектов ситуация начинает меняться к лучшему.

"Те усилия, которые сегодня направлены на разрешение этих проблем, дают свои результаты, это и создание бережливых поликлиник, и получение оборудования диагностического высочайшего уровня, и подготовка врачей. Пусть и не такими быстрыми темпами, но это даёт результат. Когда-то у нас здравоохранение в плане жалоб было на первом плане, сегодня, если говорить о законодательном собрании [обращения, которые поступают депутатам], это уже восьмая позиция. Это говорит о том, что усилия дают свои результаты", - отметила она.

Также Людмила Бабушкина обратила внимание на то, что федеральные министерства в ходе совещания оценили работу исполнительных органов власти региона положительно и, хотя работы предстоит ещё очень много, регион привели в пример.