Экс-замминистра Шилиманов не смог обжаловать требования барда Новикова о взыскании с него 126 млн рублей

Сегодня 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрел жалобу экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова на требования барда и художественного руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова о взыскании с него более 126 млн руб.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Новиков дал Шилиманову в долг 50 млн руб., назначив срок выплаты на январь 2019 года. Однако деньги не были возвращены, в результате к основному долгу прибавилась неустойка в 76,5 млн руб. Бард обратился в суд, который пришел к выводу об обоснованности заявленного Новиковым требования.

Как сообщается в картотеке электронных дел суда, сегодня, 5 декабря, 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрел жалобу Шилиманова на решение Арбитражного суда Свердловской области об удовлетворении требований барда Новикова. В итоге апелляция экс-чиновника отклонена.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в опубликованном решении.

Напомним, разбирательство между Михаилом Шилимановым и Александром Новиковым также продолжается в свердловском арбитраже. На прошлой неделе от Шилиманова поступило заявление об истребовании доказательств. Следующее заседание состоится 17 декабря.