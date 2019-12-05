Россияне все чаще берут кредиты на подержанные автомобили

Россияне все чаще берут автокредиты на подержанные машины, а вот доля займов на новые авто сокращается, это данные "Автостата" за ноябрь, на них ссылается "Коммерсант". Автомобили с пробегом выступили драйвером рынка автокредитования, в конце осени продажи таких машин в кредит выросли на 15% в штуках и на 25% в деньгах.

За первое полугодие 2019 года продажи новых автомобилей в кредит в количественном выражении выросли на 12%, подержанных машин — на 33%, подсчитали в аналитическом центре АГ "Авилон". В автодилере связывают рост продаж в кредит с увеличением стоимости автомобилей, появлением на рынке более выгодных предложений при покупке автомобиля в кредит и снижением кредитной ставки на поддержанные машины практически в два раза.

По данным "Автостата" (использует информацию по 18 банкам, доля выдач которых составляет около 75% по Национальному бюро кредитных историй, НБКИ), в ноябре число автокредитов упало на 2,4%, при этом в рублях выдачи выросли на 7,3%.

При покупке автомобиля с использованием заемных средств клиенты предпочитают более "богатое" оснащение автомобиля, чем при покупке за наличные, говорят в "Авилоне". Также увеличилась и средняя сумма кредита в массовом и премиум-сегментах — на 15,4% и 9% соответственно, что связано с уменьшением размера первоначального взноса. Все чаще покупатели приобретают автомобиль в кредит с минимально допустимым первоначальным взносом или в счет сданного авто по программе трейд-ин, отмечают в дилере.