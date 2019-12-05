21 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Алексей Смертин (2017) | Фото: amic.ru

Экс-капитан сборной России по футболу скрылся с места ДТП

Бывший капитан сборной России по футболу, а ныне директор по региональной политике Российского футбольного союза Алексей Смертин оставил место ДТП в собственном дворе.

Как пишет Baza, Смертин вечером 18 ноября выезжал со своего места на парковке, не рассчитал дистанцию до рядом стоящей машины и въехал в нее.

Смертин тут же вышел из-за руля и начал осматривать повреждения на своем и чужом авто. Сообщается, что сотрудников ГИБДД и владельца поврежденной машины Смертин дожидаться не стал, и уехал. Он лишь написал SMS-сообщение с заявлением, что оплатит все расходы на восстановление кузова.

Оказалось, что автомобиль, в который врезался Смертин, находился в лизинге. Это значит, что ремонт должен осуществляться лишь в официальных сервисных центрах. Один из них, в котором и был зарегистрирован автомобиль потерпевшего, выставил счет на 300 тыс. руб.

Помимо выплаты компенсации Смертину сейчас грозит лишение прав на 1,5 года за оставление места ДТП или 15 суток ареста.

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Экс-капитан сборной России по футболу скрылся с места ДТП

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Теги: Алексей Смертин, ДТП, оставление места, авария, футболист, РФС



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