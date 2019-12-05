Телетрапы в пермском аэропорту появятся в августе 2020 года

Работы по реконструкции телетрапов в пермском аэропорту "Большое Савино" будут завершены в августе следующего года. Об этом губернатору Пермского края Максиму Решетникову сообщил главный инженер ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" Олег Сидоров, который является заказчиком проекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, накануне глава региона провел совещание по реализации инфраструктурных проектов в Пермском крае. Реконструкция воздушной гавани стала одной из тем обсуждения. В частности, на совещании было отмечено, что из-за неблагоприятных погодных условий работы по реконструкции рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов не были завершены вовремя.

Перед подрядчиком выполнены все финансовые обязательства. До конца года 30 млн руб. будут направлены "Стройтрансгаз", чтобы с февраля будущего года можно было купить материалы для продолжения работ.

Согласно новому графику производственных работ, планируется, что перрон вместе с рулежной дорожкой будут завершены к июню 2020 года. Полностью реконструкция будет завершена в августе 2020 года.

"Согласовали с аэропортом, что все работы под установку телетрапов выполним в июне. Как раз в июне бетон на аванперроне наберет прочность, и коллеги смогут начать монтировать телетрапы", – отметил Олег Сидоров.

Напомним, в настоящий момент в "листе ожидания" находятся 27 проектов реконструкции региональных аэропортов. Стоимость работ оценивается в 174,7 млрд руб. Из них 88 млрд руб. приходится на бюджет, остальную часть должны составить вложения частных инвесторов. При этом расширение крупнейших аэропортов, в число которых входят тюменский аэропорт "Рощино" и пермский "Большое Савино", не является первоочередной задачей – как сообщалось ранее, денег на реконструкцию региональных аэропортов нет.