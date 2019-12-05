В Екатеринбурге презентовали концепцию нового зала филармонии без парковки напротив

В Екатеринбурге стартовал симпозиум, на котором презентовали концепцию нового зала филармонии. Эксперты отметили, что новое здание поставит столицу Урала на культурную карту мира. Музыканты высочайшего уровня будут считать честью выступления в новом зале, передает корреспондент Накануне.RU.

Участки симпозиума - ведущие менеджеры по организации концертов из Европы и России, руководители концертных агентств, руководители строительства нового зала филармонии. Все они представляют девять стран мира, в частности, Германию и Россию. Цель симпозиума - помочь Екатеринбургу построить зал, где все слушатели смогут "ощущать музыку".

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что рад тому, что в Екатеринбурге проходит фестиваль "Евразия". Это говорит о высоком качестве музыкантов региона. Симпозиум призван рассмотреть вопросы организации строительства концертных залов. Для региона важно, что одним из основных вопросов станет новый зал для филармонии. В ноябре проект зала был презентован на культурном форуме в Питере, где получил высокую оценку музыкантов.

"Новый зал создаст особое архитектурное пространство вокруг себя. Реализация этого проекта поставит Екатеринбург в число концертных площадок мира. Уверен, что ваш опыт по созданию залов будет важен и полезен для нас", - сказал губернатор.





Глава уральского банка "Сбербанка" Владимир Черкашин отметил, что сердце музыкальной жизни города - симфонический оркестр и филармония. В ней создан прекрасный коллектив.

"Мы мечтали о новом зале. Благодарю губернатора за то, что в его решении о строительстве зала мы видим смелость. Уверены, что этот проект будет реализован, в зале выступят многие исполнители, а здание изменит архитектурный вид города", - сказал он.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что для развития такого города, как Екатеринбург, нужны наличие первоклассного университета, которым является УрФУ, и концертного зала, который отвечает самым взыскательным требованиям публики.

"В 2023 году благодаря поддержке губернатора такой зал у нас появится. Это будет центр музыкального воспитания и культуры, там будет кипеть жизнь. Наряду с многими залами мира, будут упоминать и екатеринбургский, а любой исполнитель будет почитать за честь приехать в столицу Урала и выступить с филармоническим оркестром", - сказал он.

Собравшимся показали презентационный ролик нового зала. Небольшое видео ранее показали на Культурном форуме в Санкт-Петербурге. После музыканты уральского молодежного симфонического оркестра исполнили для собравшихся финал XXIX симфонии Моцарта.

Напомним, для строительства зала придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40, в котором к настоящему моменту уже выкуплены все квартиры и нежилые помещения. Ранее стало известно, что для строительства предполагалась вырубка деревьев напротив нового зала, однако на презентационном ролике видно, что напротив здания растут деревья. Официально перенос парковки представители филармонии не комментируют.