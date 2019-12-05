В 2019 году в Перми обновили четыре объекта культуры

В 2019 году в Перми обновили четыре объекта культуры: две модельные библиотеки, Театр юного зрителя, Дворец культуры им. Калинина.

После ремонта открылись две модельные библиотеки – библиотека №8 им. Николая Островского в Орджоникидзевском районе и библиотека №1 им. Льва Толстого в Свердловском районе. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Культура".

После ремонта в библиотеках созданы многофункциональные пространства для взрослых и детей с благоприятной средой для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивный стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, станция самостоятельной документовыдачи. Для читателей открыт доступ к электронным базам данных, таким как Национальная электронная библиотека (НЭБ), книжная коллекция ЛитРес, полнотекстовые базы периодических изданий и т.д.

К началу театрального сезона был отремонтирован Пермский театр юного зрителя. За лето здесь был заменен поворотный круг и его механизм, планшет сцены, обновлен зрительный зал, в частности установлены новые кресла-трансформеры, которые будут удобны и взрослым, и детям. Отремонтированы костюмерный цех, помещения верхнего реквизита, осветительного и звукового цехов, помещения под зрительным залом и монтировочного цеха, помещения архива, гримерки, кабинета капельдинеров, пошивочного цеха. Преобразился и внутренний двор театра – в порядок привели фасады маленьких зданий. Ремонт был приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения, он состоялся при поддержке городского и краевого бюджетов.

В конце октября после капитального ремонта зрительного зала открылся Дворец культуры им. Калинина. Также здесь обновили системы вентиляции и кондиционирования. Теперь зал на 600 мест оснащен современными театральными креслами, в том числе для маломобильных групп населения, "одеждой" и автоматической механикой сцены. Зал является многофункциональным. Он может быть использован, как для концертных, так и для театральных постановок. При выполнении работ применялись специальные материалы для создания качественной акустики. Кроме того, в рамках текущего ремонта была обновлена центральная часть крыльца, обеспечена доступность для маломобильных групп населения, а также пожарная безопасность.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне городскими властями ведется системная работа по приведению в нормативное состояние мемориальных комплексов. Ремонт многих объектов, посвященных истории ВОВ, уже находится на завершающей стадии. Среди них – бронекатер АК-454, мемориал "Тыл-фронту", мемориал "Скорбящая" и другие. На 6 объектах будет смонтировано архитектурно-художественное освещение.

В планах на следующий год – начало реконструкции Дворца молодежи и создание третьей модельной библиотеки на площадке библиотеки №14 им. Лермонтова (ул. Калинина, 74) в Кировском районе.

Важной сферой деятельности департамента культуры и молодежной политики администрации Перми является организация и проведение крупных городских событий. Так, праздничные новогодние мероприятия по встрече 2019 года и локации Центрального новогоднего маршрута в прошлом сезоне посетили более 1 млн человек. 12 тысяч человек отметили на городской эспланаде Масленицу. Мероприятия Дня Победы посетила 261 тысяча пермяков и гостей города. День России и День города в Перми отметили 195 тысяч человек. Около 35 тысяч человек приняли участие в новом для нашего города фестивале "День рождения рек". Еще более 360 тысяч человек стали участниками традиционного для Перми проекта "Выходные на набережной".

Отметим, что в этом году пермские проекты получили национальную профессиональную премию "Театр масс". Так, шоу-программа, посвященная празднованию Нового 2019 года, отмечена дипломом в номинации "Лучшее техническое решение театрализованного проекта". Организатором программы выступило Агентство социокультурных проектов Перми, режиссер проекта – Алла Пономарева.

Церемония открытия VI Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ режиссера Андрея Хомякова, генерального директора городского Агентства социокультурных проектов, стала дипломантом в номинации "Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие". Также Андрей Хомяков вошел в "десятку" лучших режиссеров проектов Премии и стал дипломантом в частной номинации имени Всеволода Мейерхольда "Лучшая работа режиссера".