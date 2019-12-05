21 Сентября 2020
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Общество В России
Генеральная прокуратура РФ (2012) | Фото:osinform.ru

Генпрокуратура отменила дело владельца "Кристалла-Лефортово"

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении основного бенефициара группы компаний "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, сообщает РБК.

По мнению прокуратуры, "выводы следствия о наличии признаков преступления являются преждевременными и основаны на не проверенных следствием данных".

По данным издания, преследование предпринимателя было отменено через полтора месяца после возбуждения дела. Согласно УПК, прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь отправляет прокурору сразу же после возбуждения дела.

О преступлении следствию сообщил акционер ОФК банкаНиколай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсник президента России Владимира Путина. Как сообщалось, Егоров также является совладельцем АО "Антипинский НПЗ" - в 2015 году он приобрел 20% акций.

ОФК-банк лишили лицензии в 2018 году. Проблемы в деятельности банка возникли "в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции", сообщал ЦБ.

По данным следствия, Сметана, а также неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. В 2017 году банк выдал пяти подконтрольным Сметане фирмам кредиты на 2,65 млрд рублей. Они несколько раз перечисляли деньги другим компаниям.

В итоге деньги попали к фирме "Глобал эко", она перевела их компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Средства направлялись как оплата по договору займа. Сметана после этого распорядился прекратить исполнять обязанности перед банком.

"Кристалл-Лефортово" несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка, сейчас находится в процедуре банкротства.

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Генпрокуратура отменила дело владельца "Кристалла-Лефортово"

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Теги: кристалл-лефортово, павел сметана, николай егоров



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