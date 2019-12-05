В Зауралье осудили экс-полицейского, который устроил драку в сельском баре

В Курганской области осудили бывшего сотрудника полиции, который служил в Шумихинском отделе.

В марте прошлого года в одном из кафе Шумихи сотрудник полиции жестоко избил мужчину на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший получил перелом.

3 декабря районный суд вынес приговор и назначил бывшему сотруднику полиции 2 года ограничения свободы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также он обязан заплатить потерпевшему моральный вред в сумме 250 тыс. руб.