Названы самые популярные песни года по версии "Яндекс.Музыки"

Опубликован ежегодный топ-10 от "Яндекс.Музыки" – сервис определил самые популярные треки, альбомы и артистов года. В рейтинги попали только те произведения, которые были выпущены в 2018–2019 годах.

Самые популярные песни:

Zivert — "Life"

Тима Белорусских — "Незабудка"

Artik & Asti — "Грустный дэнс"

Билли Айлиш — "bad guy"

Тима Белорусских — "Витаминка"

Артур Пирожков — "Зацепила"

HammAli & Navai — "Девочка-война"

Zivert — "Зеленые волны"

Тима Белорусских — "Мокрые кроссы"

Дима Билан — "Молния"

Самые популярные альбомы:

Билли Айлиш — "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?"

Тима Белорусских — "Твой первый диск – моя кассета"

Artik & Asti — "7 (Part 1)"

Zivert — "Сияй"

RSAC — "Аргументы"

Звонкий — "Мир моих иллюзий"

KAZKA — Karma,

HammAli & Navai — "JANAVI"

Rammstein — "RAMMSTEIN"

Imagine Dragons — "Origins [DELUXE]"